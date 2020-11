L’Italia è chiamata a difendere il primo posto del girone di Nations League e staccare il pass per le Final Four. Alle 20.45, la Nazionale di Mancini-Evani affronterà la Bosnia a Sarejevo, dall’alto dei 9 punti in classifica, a +1 sull’Olanda e +2 sulla Polonia. Dando un’occhiata alla formazione, non compare nessun giocatore della Juventus. Come riporta Sky Sport, era da ben 22 anni che l’Italia non affrontava una partita ufficiale senza un bianconero. Ecco gli undici schierati da Evani (Mancini è ancora assente causa Covid-19): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.