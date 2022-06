Evelina Christillin, dirigente Uefa, intervenuta a Radio Rai Uno, ha risposto all'interrogativo su un eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale in Qatar:



"Credo che gli abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva gà detto. Ma le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello zero percento. A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell'Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dal torneo".