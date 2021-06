Per l'Italia di Roberto Mancini è l'ultimo test prima dell'inizio dell'Europeo, nel quale gli Azzurri debutteranno venerdì 11 allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia di Demiral. Le prove generali stasera contro la Repubblica Ceca a Bologna.

IN BIANCONERO - Nell'undici scelto dal commissario tecnico ci sono due juventini: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini; occhi puntati anche su Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli, entrambi obiettivi di mercato dei bianconeri





Amichevole, ore 20.45



ITALIA-REPUBBLICA CECA LIVE



66' - TRIS DI INSIGNE: l'attaccante del Napoli firma il terzo gol dell'Italia su assist di Immobile.



57' - Insigne ci prova con un tiro a giro dalla destra, pallone in angolo.



50' - Berardi ci prova su punizione, Pavlenka devia in angolo.



INTERVALLO - Al 45' gli Azzurri sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Immobile e Barella.



42' - RADDOPPIO DI BARELLA! Il tiro da fuori area è deviato e finisce alle spalle di Pavlenka.



39' - Immobile serve Insigne che calcia al lato



23' - IMMOBILE PORTA IN VANTAGGIO L'ITALIA: 1-0!



17' - Bonucci finisce a terra: distorsione del ginocchio destra, dopo un contrasto con Krmencik: apprensione per l'Europeo; poi si rialza tra gli applausi del Dall'Ara, il pericolo dovrebbe essere scongiurato (QUI le sue condizioni).



9' - Ci prova Immobile, pallone sopra alla traversa.



1' - Partiti!





LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.



REPUBBLICA CECA: Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka, Boril; Kral; Masopust, Darida, Barak, Jankto; Krmencík.