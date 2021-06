L'ultimo test dell'Italia di Mancini prima dell'Europeo non poteva andare meglio di com'è andato: 4-0 alla Repubblica Ceca, prestazione positiva da parte di tutti e ottimismo in vista del debutto contro la Turchia la prossima settimana. Tutti promossi nelle nostre pagelle, con Chiellini e Bonucci che hanno alzato un muro in difesa e Locatelli - osservato speciale della Juve - che ha dominato il centrocampo. Il migliore in campo è stato Lorenzo Insigne, che ha festeggiato il 30° compleanno con un gol e giocate da campione.



LE PAGELLE



Donnarumma 6 - Serata tranquilla e qualche intervento qua e là.



Florenzi 6,5 - Sulla fascia destra dà una mano a Berardi, e anche dietro non sbaglia nulla.

(dall'87' Toloi sv).



Bonucci 7 - Sicuro e deciso in difesa. Fa spaventare tutti quando va a terra dopo un contrasto con Krmencik, ma era un falso allarme. E anche Mancini tira un sospiro di sollievo.



Chiellini 6,5 - Leader di questa Nazionale, colonna della difesa e irraggiungibile sui palloni alti: da quelle parti non si passa.

(dal 64' Acerbi 6 - Ordinaria amministrazione).



Spinazzola 7 - Sula corsia mancina vola come un treno: quando parte non lo prendono mai, e con Insigne regala spettacolo da quella parte.

(dal 63' Emerson 6 - Spinge meno del compagno, ma non sbaglia quasi nulla). Barella 7 - E' il cuore di quest'Italia. E' dappertutto: attacca e difende, recupera e riparte. E quel gol fortunoso è la ciliegina sulla torta.



Jorginho 6 - Il gioco passa tutto da lui, non sbaglia nulla e mette ordine in mezzo al campo.

(dal 63' Cristante 6 - Più quantità che qualità).



Locatelli 7 - E' il sostituto di Verratti, non sente la pressione e rimane lucido per tutta la gara. Non deve strafare, ma con le sue giocate annulla i centrocampisti avversario. E la Juve osserva...



Berardi 7,5 - Preferito a Chiesa, può diventare il jolly di Mancini per l'Europeo. I tagli verso il centro hanno impensierito spesso i difensori avversari, l'intesa con Immobile e Insigne sta crescendo e con quel tocco sotto ha illuminato la sua serata.

(dall'86' Chiesa sv)



Immobile 7 - Questo è l'attaccante che serve per l'Europeo. Concreto, 'cattivo' col gol che gli scorre nel sangue. Segna la rete he sblocca la gara e serve il 3-0 a Insigne.

(dal 78' Raspadori sv)



Insigne 8 - E' il migliore in campo. Il giorno del sui suoi 30 anni festeggia come meglio non poteva con una grande prestazione, un gol e l'Europeo alle porte.



Mancini (all.) 7 - Dopo anni è riuscito a far innamorare l'Italia della Nazionale. Il ct sperimenta, prova, cambia e alla fine vince. E convince. In campo giocano a memoria, la squadra sta bene e i quattro squilli a una settimana dall'Europeo danno entusiasmo e fiducia al gruppo azzurro.