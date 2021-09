Le parole di Raspadori alla Rai: "​Sicuramente faccio fatica ancora a realizzare, è un momento bellissimo per me, soprattutto pensando che il gol è arrivato nello stadio dove gioco e davanti alla mia famiglia. Peccato perché potevamo fare qualche gol in più nella ripresa, ma abbiamo fatto comunque bene. Mancini mi aveva detto di divertirmi e cogliere l'occasione, per un giovane come me era questo l'importante e sono contento. Mister De Zerbi è l'allenatore che più mi ha aiutato e voglio continuare a crescere. Diventare il centravanti titolare della Nazionale penso sia il sogno di ogni bambino, vediamo se riuscirò a realizzarlo"