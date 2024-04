L'Italia si avvicina sempre di più a conquistare una delle prime due posizioni nel ranking uefa stagionale che garantisce una squadra in più alla prossima Champions League. Dopo gli ultimi risultati di Champions, la matematica certezza potrebbe arrivare già stasera con il turno di Europa League. Cosa deve succedere? Nel caso in cui l'Atalanta non perda col Liverpool e la Fiorentina passi il turno in Conference League, potrebbe arrivare la matematica certezza. Una situazione che interessa direttamente anche la Juventus, visto che è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions.