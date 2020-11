Dopo una vittoria e tre pareggi, l'Italia del c.t. Mancini (stasera in panchina siederà di nuovo Alberico Evani causa-coronavirus) sfida la Polonia al Mapei Stadium di Reggio Emilia per tentare il sorpasso al primo posto del girone 1 della Lega A. Priva tra i tanti di Leonardo Bonucci, costretto a tornare a Torino per i dolori muscolari di cui soffre dalla scorsa settimana, e di Ciro Immobile ancora fermato nell'ambito del caos tamponi alla Lazio, la Nazionale si presenta col consueto 4-3-3: conferma da titolare all'ala destra per Federico Bernardeschi, unico giocatore della Juventus oggi in azzurro, reduce dalla gran prestazione nell'amichevole contro la modesta Estonia che gli ha permesso di vincere il ballottaggio con Berardi. La formazione italiana proverà a far gol a Wojciech Szczesny, portiere polacco e juventino.