L'Italia porta a casa una vittoria più agevole del previsto contro la Polonia. Un trionfo soprattutto del centrocampo, che guida il pressing azzurro, elude quello polacco, tesse trame veloci, protegge la difesa. Manca solo un pizzico di cinismo in attacco.





Ecco le pagelle degli Azzurri:



DONNARUMMA 6 - Non corre pericoli



FLORENZI 6,5 - Prima da capitano, si disimpegna bene​

89' DI LORENZO s.v.



ACERBI 6,5 - Lewandowski non punge, lui fa muro



BASTONI 7 - Indossa la numero 19 di Bonucci e ne eredità il ruolo



EMERSON PALMIERI 6,5 - Affonda spesso sulla sinistra



BARELLA 7,5 (il migliore) - Inesauribile "sarto" dei reparti, affezionato ai recuperi e ai tacchi al volo illuminanti



JORGINHO 7 - Dirige l'orchestra e realizza con gran classe il rigore



LOCATELLI 7 - Si erge statuario in mezzo al traffico dell'ora di punta



BERNARDESCHI 6,5 - Ha di fronte un avversario più granitico dell'Estonia, ma la vivacità resta e copre bene in ripiegamento

64' BERARDI 6,5 - Sfiora il gol appena entrato e lo realizza nel finale



BELOTTI 6,5 - Manca lucidità sotto porta, ma procura il rigore (e ce ne sarebbe un altro nella ripresa), fa sponde e prende tante botte

79' OKAKA 6 - Ritrova la Nazionale dopo 4 anni e mezzo



INSIGNE 7 - Rete (giustamente) annullata, tante iniziative e la ciliegina dell'assist a Berardi

EL SHAARAWY s.v.





EVANI 7,5 - Un voto che si estende a tutto il management azzurro: è un'Italia moderna che non ha paura di giocare. C'è tutto, tattica e mentalità. Manca solo un pizzico di cattiveria negli ultimi metri.