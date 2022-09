Tommaso Pobega, centrocampista dell'Italia, ha parlato a Sky prima della gara contro l'Inghilterra:"Sempre un onore far parte della Nazionale, a San Siro poi è ancora più magico. Ci auguriamo di fare una bella partita e di vincere. Abbiamo voglia di fare risultato, andiamo forte in allenamento e vogliamo dimostrarlo anche in partita".