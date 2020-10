Tre juventini in campo ieri sera nella sfida tra Italia e Olanda finita 1-1 con i gol di Pellegrini e van de Beek. Il ct Roberto Mancini ha lanciato dal primo minuto la coppia Bonucci-Chiellini al centro della difesa e il nuovo acquisto Federico Chiesa largo a destra nel tridente d'attacco con Immobile e Pellegrini. Occhi puntati sull'ex Fiorentina, che il giorno dopo divide i principali quotidiani sportivi.



5 - La Gazzetta dello Sport: "Niente da fare. Il dribbling non gli riesce più. E' in istintivo e, se si deprime, va un po' fuori di giri. Generosità ed errori. Stanco ma da ricalibrare. Chissà alla Juve".



4,5 - Corriere dello Sport: "Serata da dimenticare nella quale si merita i molti rimproveri di Mancini. In fase offensiva non sfonda contro Aké e si limita a un paio di cross; in fase di non possesso vede solo la targa di Blind. Sostituzione inevitabile".



6,5 - Tuttosport: "Decisamente più lucido che con la Polonia. Insieme a Barella lavora di fino una palla