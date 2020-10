Così come Leonardo Bonucci, anche Giorgio Chiellini ha espresso su Instagram, dopo l'1-1 di ieri sera contro l'Olanda in Nations League, il rammarico per non aver regalato una vittoria alla città di Bergamo (sede del match di ieri). La partita aveva chiaramente un portato simbolico importante, dato che la città orobica è stata tra le più colpite al mondo dal Covid-19. C'è spazio però, nel post del capitano della Juventus, anche per l'ottimismo: la prestazione degli azzurri - sostiene Chiellini - fa ben sperare per i prossimi impegni.