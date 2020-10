Dopo il pari per 1-1 contro l'Olanda di ieri sera, Leonardo Bonucci ha pubblicato un post su Instagram con le sue riflessioni post-partita. In particolare il leader della difesa azzurra e bianconera ha espresso rammarico per non essere riusciti a regalare la vittoria a Bergamo, dove si è giocato il match contro gli olandesi: la città è stata una delle più colpite in assoluto dal Covid-19, e la sfida di ieri aveva per questo un connotato simbolico. Archiviato questo pareggio - conclude Bonucci - c'è da vincere assolutamente le ultime due gare del girone di Nations League.