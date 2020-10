2







di Alberto Toppi

Dopo una gara intensa e combattuta a viso aperto, l’Italia trova il secondo pareggio consecutivo: è 1-1 contro l’Olanda di Frank De Boer al Gewiss Stadium di Bergamo. Buon primo tempo degli uomini di Mancini, che trovano il vantaggio grazie ad un’invenzione di Barella, che al 16’ pesca il taglio di Pellegrini, che non sbaglia a tu per tu con Cillessen. Dopo neanche 10 minuti di gioco, Van De Beek ristabilisce i conti dopo un parapiglia in area azzurra. Secondo tempo all’insegna delle occasioni sprecate da Immobile e della qualità del centrocampo olandese, dove Frank De Jong fa da padrone. Ecco le pagelle