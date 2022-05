Come racconta Gazzetta, sarà presentato oggi il nuovo home kit 2022 dell’Italia targato Puma. La nuova maglia, che gli azzurri indosseranno per la prima volta mercoledì sera contro l’Argentina, dà al concetto di classico un tocco di freschezza, rendendo omaggio alla storia della Nazionale. La casacca ha accenti dorati, font retrò e riferimenti ai trionfi e all’iconografia dello stile delle maglie e del bel calcio: è divisa in quarti per onorare quattro iconiche nazionali italiane, dalle vittorie consecutive del 1934 e del 1938 al ringiovanimento del 1982 fino all’ultimo trionfo Mondiale del 2006.