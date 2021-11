Oggi l'scoprirà le sue rivali per nei. Alle 17 a Zurigo si terrà il sorteggio: va ricordato che, con la nuova formula, per qualificarsi ai Mondiali bisognerà vincere semifinale e finale (entrambe in gara unica). La prima, contro una non-testa di serie; la seconda contro una testa di serie. In sostanza, le 12 squadre relegate ai playoff saranno divise in tre gironi da quattro: la vincitrice di ogni girone, staccherà il pass.Gli azzurri sono testa di serie insieme a Portogallo, Svezia, Russia, Scozia e Galles. Potranno affrontare dunque una di queste squadre soltanto in finale; mentre in semifinale la sfida sarà contro una tra Polonia, Austria, Turchia, Rep. Ceca, Macedonia del Nord e Ucraina. Le due partite si giocheranno il 24 e il 29 marzo 2022: le semifinali si giocheranno in casa della testa di serie, le sedi delle finali saranno stabilite dal sorteggio.