L'Italia sceglie il nuovo rigorista. Dopo i diversi errori, anche pesanti, Jorginho ha bisogno di una pausa dal dischetto, per resettare e ripartire. Ecco che, allora, le nuove candidature per il rigorista dell'Italia avanzano. Chi c'è? I primi due nomi sono quelli di Leonardo, quest'anno in gol su rigore anche con la Juve, e Domenico Berardi. Favorito il centrale juventino, manca solo la decisione finale.