Questo un estratto dell'editoriale di Marco Bernardini su Calciomercato.com a proposito della scelta della Nazionale azzurra di non inginocchiarsi prima del calcio d'inizio contro l'Austria domani sera negli ottavi di finale degli Europei: "Rimanere in piedi, come del resto faranno anche gli austriaci, ha un significato molto preciso e per nulla giustificabile con la teoria del “non schieramento”. Non inginocchiarsi significherebbe, in realtà, ignorare il problema o, peggio ancora, sembrerebbe prendere posizione contro il movimento Black Lives Matter che si sta battendo a livello internazionale contro la violenza perpetuata sul piano socio politico contro le persone di pelle nera. Si era portati a pensare che l’ultimo anno e mezzo di tragedia globale avesse modificato in meglio il pensiero comune e le azioni umane come suggerito da Francesco. Invece sembra che nulla sia cambiato con intolleranza, prepotenza e menefreghismo ancora in piena attività."