Nella giornata di ieri, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra per un problema fisico. Ancora da valutare le sue condizioni, che comunque non gli hanno permesso di restare a disposizione del CT Roberto Mancini per l'amichevole contro l'Argentina tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America. Un altro "guaio", insomma, per Moise Kean. Neanche con l'Italia, almeno per ora, l'attaccante classe 2000 riuscirà a trovare una (piccola) rivincita dopo una stagione fortemente deludente e opaca con la maglia della Juve, durante la quale ha spesso fatto infuriare i tifosi con prestazioni al di sotto delle aspettative e uno scarso rendimento sotto porta.



Anche per questo alla Continassa si continua a ragionare sul suo futuro. Per riscattare Moise, infatti, la Signora dovrebbe versare all'Everton 28 milioni di euro, una cifra decisamente elevata alla luce di quanto (non) ha fatto vedere nei mesi successivi al suo ritorno last minute a Torino, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Di contro, le pretendenti non gli mancano: ormai noto l'interesse per lui del PSG, ma negli ultimi giorni si è parlato con insistenza anche di quello del West Ham. L'obiettivo dei bianconeri, a questo punto, è quello di pagare il riscatto per poi cederlo nuovamente, pensando nel frattempo al sostituto, colui che sarà chiamato ad affiancare (o a sostituire a partita in corso) Dusan Vlahovic. Kean, quindi, sembra davvero destinato a partire. In cerca di fortuna, ancora una volta.