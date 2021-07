Comunque vada, il percorso dell'Italia a Euro 2020 è stato di altissimo livello. La grande capacità di Roberto Mancini è stata quella di formare un gruppo unito, dove tutti sono in fiducia. A dimostrazione di questo, anche i numeri. Come riporta Opta: "2 - L'Italia è diventata solo la seconda squadra nella storia degli Europei ad avere ben cinque giocatori diversi (Chiesa, Pessina, Insigne, Immobile e Locatelli) con 2+ gol in una singola edizione, dopo la Francia nel 2000. Collezione."