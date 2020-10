È tutto pronto per la seconda pausa dedicata alle nazionali di questa stagione, con l’Italia impegnata in tre partite. Stasera l’amichevole contro la Moldavia, in preparazione alle due sfide di Nations League contro Polonia e Olanda, rispettivamente l’11 e il 14 ottobre, con la squadra di Mancini reduce da un pareggio e una vittoria contro la Bosnia e gli olandesi. Oggi, alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, spazio a tanti esperimenti e novità, per un 11 titolare quasi totalmente rivoluzionato. Debutto per Caputo e El Shaarawy capitano. Segui la diretta su IlBianconero.com



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia: Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.



Moldavia: ​Koselev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandici; Rata, Carp, Ionita; Suvorov; Nicolaescu.