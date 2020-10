1







di Alberto Toppi

Tutto facile per l’Italia, che supera 6-0 in scioltezza la Moldavia in amichevole, preparatoria ai due impegni di Nations League contro Polonia e Olanda l’11 e il 14 ottobre. Primo tempo devastante della squadra di Mancini, trascinata da un attacco inedito che ha portato alla doppietta di El Shaarawy, eletto capitano per l’occasione e al gol di Caputo al debutto assoluto, propiziando anche l’autogol di Posmac. Ripresa giocata invece su ritmi più blandi, dove l’asse Sassuolo dà ancora i suoi frutti con il definitivo 6-0 di Berardi.