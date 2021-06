Mentre la partita tra Italia e Galles si avvia al finale all'Olimpico di Roma, c'è un episodio dell'inizio del match che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social. Appena prima del fischio d'inizio, metà squadra azzurra non si è inginocchiata come gesto di solidarietà nei confronti della lotta al razzismo e del movimento Black Lives Matter. Tra i calciatori che non si sono inginocchiati ci sono ​Jorginho, Verratti, Bastoni e Bonucci. Ad inginocchiarsi invece: Toloi, Emerson Palmieri, Bernardeschi, Pessina, Belotti. Secondo alcuni media, questi calciatori avrebbero coscientemente scelto di non compiere il gesto , mentre per altri si tratterebbe di una sbadataggine che nulla ha a che fare con la politica. Questa è la prima volta che l'Italia - o almeno parte di essa - si inginocchia prima di un match a Euro 2020.