Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto a SportLab: "Vincere l’Europeo sarebbe la mia rivincita, dato che da calciatore non sono riuscito a togliermi tutte le soddisfazioni che volevo in Nazionale. Faccio fatica a sentirmi Ct, questa vita non mi piace. Io amo allenare tutti i giorni. Il contratto? Non ci penso. Ora voglio vincere il girone di Nations League per poter organizzare la fase finale in Italia, conquistare l’Europeo e fare un Mondiale da protagonisti".



ZANIOLO - "Se doveva verificarsi un infortunio così grave, meglio sia capitato a settembre così avrà tempo per recuperare. Per le partite di marzo sarà pronto e io lo aspetto all’Europeo".



BALOTELLI - "Mi dispiace vederlo in questa condizione e senza squadra. A 30 anni è nel pieno della maturità tecnico-calcistica e sarebbe stato molto utile alla nazionale".