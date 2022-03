Spunta anche Andrea Pirlo tra i candidati a sostituire Roberto Mancini, in caso di dimissioni dell'attuale CT azzurro. Lo riferisce Sport Mediaset, secondo cui dopo la debacle contro la Macedonia del Nord il tecnico della Nazionale avrebbe deciso di farsi da parte, nonostante un contratto in scadenza nel 2026. In pole per la successione sembra esserci Fabio Cannavaro (insieme a Marcello Lippi), ma occhio anche all'ex centrocampista e allenatore della Juve, in lizza insieme ad altri profili più esperti come quelli di Stefano Pioli e Claudio Ranieri.