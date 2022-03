Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni per cui non ha convocato il bianconero Federico Bernardeschi. Le parole:



BERNARDESCHI - "Ho provato a portare chi poteva essere più utile. Abbiamo un piccolo allenamento domani pomeriggio, poi uno domenica e non c’è tanto tempo per provare. La base è stata quella dei giocatori venuti all’Europeo, tranne Bernardeschi che non stava benissimo, non posso portare 40 giocatori. Su chi non stava bene faremo valutazioni. Non diamo per scontata la prima partita, poi avremo eventualmente 4 giorni per preparare la seconda gara".