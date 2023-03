Durante la conferenza stampa, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha anche parlato di Zaniolo e di Moise Kean: "Quest'anno 100 gol in meno? Di italiani che segnano non ce ne sono molti... Zaniolo non è stato chiamato perché ha ripreso da poco e non è ancora al massimo della condizione, non ha ancora giocato partite intere. Lui se fa bene al Galatasaray verrà chiamato e anche Kean speriamo possa migliorare e migliorare. Però è anche vero che il tempo passa, quindi la speranze è che possano capire che hanno grandi qualità e che alla Nazionale servono".