Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Grecia, che ha qualificato gli azzurri agli Europei:



DEDICA - "Siamo stati bravissimi, vorrei ringraziare il pubblico dell'Olimpico. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, siamo stati in difficoltà. Dedichiamo la vittoria ai bambini del Bambin Gesù".



LA PARTITA - "Ne troveremo di squadre in attesa, avevamo troppa frenesia di giocare. Nel secondo tempo siamo stati migliori tecnicamente, abbiamo avuto tante occasioni"



OTTO VITTORIE IN FILA - "Pozzo ha vinto due Mondiali, per questo è una leggenda, il resto non conta molto. Le notti magiche stanno per tornare? Speriamo sia ancora più bello a giugno".