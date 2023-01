Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato a margine dell'evento di presentazione della nuova partnership tra FIGC e Adidas per le maglie azzurre. Ricordando Gianluca Vialli, tristemente scomparso qualche settimana fa. Le sue parole:



VIALLI - "Abbiamo perso un grande uomo, una grande persona. Grazie al Presidente per averci fatto vivere la possibilità di lavorare insieme. Gli anni dell’Europeo insieme sono stati straordinari. È stato con noi due anni, chi ha avuto Quando ti confronti con lui, tutti i giorni, impari per forza qualcosa. Soprattutto i più giovani. Sarà sempre con noi, è uno di quei personaggi immortali".