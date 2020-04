Da Chiesa a Bernardeschi, il ct Mancini fa il papà e spera che tutto possa andare per il meglio. Anche e soprattutto perla sua Nazionale. Intanto, per tenere il gruppo unito, il Mancio s'è inventato un espediente social: "Abbiamo organizzato videochat fra staff e giocatori, divisi in tre gruppi per ruoli: non volevamo che i ragazzi si dimenticassero di noi, ma anche fra loro non si vedevano da tanto. Da ex calciatore sono sicuro che aspettano solo di tornare a giocare e anch’io spero di ritrovarli al più presto in campo", le sue parole.