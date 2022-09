Il CT dell'Robertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, raccolte da Calciomercato.com.- "Stiamo valutando la cosa migliore da fare per metterli in difficoltà. Se saremo con l'assetto di San Siro, l'importante sarà attaccare con più giocatori. Stiamo valutando le due cose".- "Abbiamo grande rispetto, negli ultimi 2-3 anni è migliorata tantissimo. Gioca un buon calcio, attacca e si difende bene"- "Sono tutti a disposizione. L'Ungheria gioca con lo stesso sistema di gioco, è una squadra simile e se il sistema da parte nostra sarà lo stesso bisognerà non farsi prendere dal panico di far gol. Tranquillità e tecnica, anche con l'assetto di venerdì bisognerà essere più offensivi".- "Io non devo ritrovar certezze. Non poter giocare il Mondiale sarà una sofferenza enorme, a volte capitano queste cose anche quando non si meritano. Andare in finale potrebbe essere molto importante per i giovani, per giocare altre importanti partite di grande peso internazionale".