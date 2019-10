Al Festival dello Sport, il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, parla dei suoi ragazzi e delle prospettive future. Ecco le sue parole.



CI HO CREDUTO - "Io ho sempre pensato che in Italia i giocatori bravi ci fossero, magari bisogna aspettare un po' di tempo in più ma i giocatori bravi ci sono sempre stati. A volte ci sono situazioni come la mancata qualificazione al Mondiale, ma penso che i giocatori italiani siano sempre tra i migliori quindi la mia positività era dovuta a questo, bastava dare fiducia e aspettare i giocatori. E' vero che il campionato in questo momento ha la media di italiani più bassa di sempre, però è altrettanto vero che negli ultimi mesi giocano sempre più giovani e questa è una cosa positiva".