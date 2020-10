Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha presentato la sfida della sua Nazionale contro la Polonia: domani sera alle 20.45, a Danzica, l'Italia giocherà una partita cruciale per il girone di Nations League: "Ho ancora un paio di dubbi, devo valutare la condizione fisiche di alcuni calciatori, ma non sono troppi gli interrogativi in vista della partita di domani contro la Polonia. L'attaccante? Ciro, Belotti, Kean... tutti vogliono giocare, non ce n'è uno che ami la panchina. Abbiamo un modulo che ci ha dato soddisfazione, purtroppo qualcuno deve soffrire. Confronto con Gravina e passo indietro? Sono ricostruzioni molto avventurose, l'ho sentito solo per fargli gli auguri per il compleanno, ricostruzioni molto avventurose...".



SU CHIELLINI - ​"Speriamo che Chiellini possa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi".