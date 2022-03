Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini oggi dopo la delusione di ieri sera si è ritrovato con la sua squadra a Coverciano. Stando a quanto riferisce Sky Sport nel pomeriggio ci sarebbe stato il confronto tra tecnico e squadra. Le idee di Mancini sarebbero quelle di rimanere sulla panchina degli azzurri il ct ha ribadito la fiducia alla squadra. Non è chiaro ancora se sia una sorta di bluff per prendere tempo prima della sfida contro la Turchia, ma da quello che emerge Mancini è apparso sereno, in attesa della prossima gara di martedì.