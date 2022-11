Il CT della Nazionale azzurra Robertoha parlato in conferenza stampa insieme a Leonardo QUI LE PAROLE DEL DIFENSORE DELLA JUVE ).– "Sarà un mese difficile, ma le partite vanno giocate nonostante l’amarezza, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili, possiamo provare ragazzi nuovi e anche qualcosa sugli schemi".– "Ci fa piacere che Chiesa sia tornato. Deve ritrovare la condizione ma sta bene. Zaniolo è una risorsa importante, migliorerà sotto tutti i punti di vista, è un ragazzo giovane. Kean è già stato con noi tante volte. Se continuerà a segnare e far bene tornerà".– "La vivo abbastanza male da marzo. Meritavamo di andare al Mondiale ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Il calcio è anche questo, non possiamo fare più nulla per questa delusione. Una Coppa del Mondo senza l’Italia è diversa, facciamo in modo che non riaccada ancora".– "Zaniolo per le qualità che ha e per il giocatore che conosco può fare la mezzala, ma lui gioca spesso anche da esterno d’attacco. Non so quale sia il sistema migliore, noi nelle ultime due uscite abbiamo cambiato un po’. Con i calciatori che abbiamo posso schierare più moduli".– "Il Napoli sta dominando, gioca molto bene. Ci sono 4-5 giovani che stanno giocando con continuità e per noi è molto positivo".