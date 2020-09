Nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Bosnia, il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha avuto parole molto incoraggianti per i giovani azzurri: "Mi sembra che stiano diventando più grandi: oltre a Kean e Zaniolo abbiamo i ragazzi che hanno fatto bene in stagione come Locatelli, Bastoni, Luca Pellegrini". L'ex juventino Moise Kean potrebbe tornare a Torino dopo un'annata in chiaroscuro all'Everton, Nicolò Zaniolo interessa ai bianconeri e a molti altri club, Manuel Locatelli è al centro di una trattativa tra Juve e Sassuolo, mentre Pellegrini in queste settimane capirà se c'è posto per lui alla Juventus o se dovrà ancora andare in prestito.