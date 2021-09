Le parole di Mancini a Rai Sport, prima della partita contro la Lituania: "Quando una squadra fa quello che abbiamo fatto noi, tutti si aspettano l’impossibile. Nel calcio però può essere che questo questo non accada. Ci sono momenti in cui magari continui a giocar bene, come fatto a Basilea dove abbiamo creato molte più occasioni che nella partita di Roma contro la Svizzera e molto più clamorose, e la palla non è entrata. Bisogna saper accettare queste cose e non sempre cercare qualcosa e trovare un colpevole perchè le partite possono finire anche in pareggio, l’importante è che noi alla fine riusciamo a centrare il nostro obiettivo. Jorginho ci sarà, speriamo sia una bella serata per Raspadori e anche per gli altri"