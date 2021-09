Il ct dell'Italia, Robertoha annunciato i 23 convocati per le final four di Nations League. Nella lista figurano 22 dei 26 Azzurri campioni d'Europa, a cui si aggiunge il centrocampista Lorenzo Pellegrini della Roma. Fuori gli infortunati Florenzi, Spinazzola, Castrovilli e Belotti.La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano.: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter),, Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta).: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea),, Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).: Domenico Berardi (Sassuolo),, Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).