Il ct della Nazionale Roberto Mancini ieri sera ha fatto il punto sulla preparazione dell'Italia in vista dell'Europeo, parlando anche delle condizioni di Chiellini: "Sta meglio, per noi è importante, è il giocatore più esperto, quello su cui tutti gli altri ragazzi contano. Il gruppo si è creato bene, è stato molto importante per trovare una via per vincere tante partite. Amichevoli? Ne abbiamo fissate due di livello, una a Wembley, una a Norimberga contro la Germania a fine marzo. Noi siamo forti ma queste partite sono importanti e chiaramente, essendo amichevoli, si possono anche perdere ma ci daranno altre indicazioni importanti. Sappiamo quello che valiamo e credo che faremo molto bene. Abbiamo buoni giocatori e possiamo fare cose ottime".