Roberto Mancini ha chiamato altri otto calciatori in Nazionale: salgono così a 47 i giocatori per le gare di giugno: si tratta dei difensori Federico Gatti (Frosinone, da giugno alla Juventus) e Giorgio Scalvini (Atalanta), i centrocampisti Salvatore Esposito (Spal), Tommaso Pobega(Torino) e Samuele Ricci (Torino), gli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo) e Alessio Zerbin (Frosinone).



Le gare in programma: l'1 giugno con l'Argentina a Wembley per la "Finalissima" tra campioni d'Europa e del Sudamerica; il 4 giugno a Bologna con la Germania, il 7 giugno a Cesena con l'Ungheria, l'11 a Wolverhampton con l'Inghilterra e il 14 giugno a Monchengladbach ancora contro la Germania sempre in Nations League.