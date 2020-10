Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio contro la Polonia: "Occasione persa? Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo e anche nel secondo. Un po' ci ha penalizzato il campo, che era in condizioni pessime. Ma la squadra ha giocato bene, aldilà del risultato siamo contenti. Il campo era bruttissimo, rimbalzava la palla male. Noi in qualità qualche errore di troppo l'abbiamo fatto, non è un alibi. La squadra ha giocato molto bene, voleva vincere ed è stata sempre in attacco, abbiamo avuto le occasioni, non abbiamo segnato. E' andata così.



Il primo tempo andava chiuso con uno o due gol di vantaggio, abbiamo avuto tantissime occasioni. Pazienza.



Rotazioni attaccanti? Belotti ha giocato bene, abbiamo pensato fosse la scelta giusta. Non era facile.



Pellegrini ha giocato bene, veniva anche da un'operazione fatta lunedì quindi più di così non poteva fare.



Kean? E' giovane, può migliorare molto. I ragazzi hanno fatto tutti bene.



Pubblico? Un bell'effetto, era bello".