Grande debutto per l'Italia all'Europeo: un 3-0 secco alla Turchia per partire subito con il piede positivo in una competizione che può vederci protagonisti. Nel post partita il sorriso di Roberto Mancini: "Buona partita, anche nel primo tempo. Gara non semplice, loro sono un'ottima squadra, era l'esordio. In questa partita serve tutto, siamo felici dell'aiuto del pubblico, la squadra ha giocato veramente bene - ha detto a Sky - E' stato decisivo quando abbiamo mosso la palla veloce, arrivavamo dalla parte opposta e guadagnavamo un uomo. Era importante iniziare bene, è una soddisfazione per tutti noi e per tutti gli italiani. E' stata una bellissima serata, spero ce ne siamo altre così. Wembley? Ne mancano solo sei".