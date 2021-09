Le parole di Robertoalla Rai: "Nonostante la perdita di tanti giocatori i ragazzi hanno risposto bene. Gli avversari non erano di grande valore, ma fare tutti questi gol non è mai semplice. Si può sempre sbagliare, l'importante è mantenere la calma e non avremo problemi. Raspadori è un ragazzo pronto, sta con noi dall'Europeo, ha bisogno di giocare e fare esperienza. Kean? È tutto nelle loro teste e piedi, devono lavorare, dipende tutto da loro. Bonucci fuori, avevamo bisogno di Jorginho, abbiamo chiesto se poteva giocare almeno un tempo"