Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai nei minuti precedenti la sfida contro la Macedonia del Nord valida per i playoff Mondiali. Il calcio d'inizio è in programma alle 20.45. Queste le parole di Mancini:



STASERA - "Avrei evitato volentieri i playoff sono qualcosa di inedito. Ormai però siamo qui. Sarà un’esperienza diversa dalle altre e ci sarà timore, ma abbiamo bravi giocatori per poterla provare a vincere. Mi piacerebbe vedere una Nazionale concentrata, l’unica cosa che può crearci difficoltà è pensare che possa essere una gara semplice. Abbiamo l’esperienza per capire che tutte le gare sono difficili e non bisogna prenderle sotto gamba".