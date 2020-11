A due settimane del primo tampone, Roberto Mancini è ancora positivo al Coronavirus. Il commissario tecnico della Nazionale ha svolto l'ennesimo test e il risultato gli è piombato addosso come un macigno: non potrà essere in panchina nell'ultima gara degli Azzurri in Nations League, quella che vale la fase finale. Il CT è asintomatico, ma non potrà recarsi a Sarajevo per guidare i suoi ragazzi. Toccherà nuovamente ad Evani, dunque. Che finora ha collezionato due vittorie su due. La terza è quella decisiva: la più importante per continuare a coltivare il sogno Nations League.