"Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte."Questo il messaggio diffuso via Instagram dail c.t. che ha condotto l'Italia alla vittoria degli Europei, conquistati nella finale di Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Risale proprio a domenica scorsa, infatti, questa partita che entra di diritto nella storia azzurra.