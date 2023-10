Anche Manuelsi è ben comportato nella sfida di ieri sera trae Malta. Esattamente come Moise Kean, il centrocampista dellasi è guadagnato un 6.5 da parte di tutti e tre i principali quotidiani sportivi.- "Non è Pirlo e quindi non gli si può chiedere l'invenzione che spacca il bunker. Però tantissimo lavoro di gestione e smistamento palla, protezione difesa. Con autorevolezza".- "Regista, ma un poco più avanzato rispetto alla gara di San Siro con l'Ucraina. Tanto è vero che la prima occasione, un tiro da fuori a lato non di molto, capita a lui dopo nemmeno tre minuti. Cerca spesso, con profitto, di allargare sugli esterni".- "Nel ruolo che predilige, che gli sta addosso come un vestito firmato, raccoglie e imposta, dà il "la" all'orchestra che non sempre suona a memoria ma lui la rimette in riga. Non si può fare a meno di lui".