Si è appena conclusa la prima delle due gare di qualificazione ai prossimi Europei per l'Italia, che ha battuto il Malta per 3-0. Gara che è stata sbloccata dopo appena 20 minuti da una magia di Bonaventura, replicato a sua volta da Domenico Berardi in maniera molto analoga in finale di primo tempo. L'attaccante del Sassulo avr à il tempo di realizzare anche la sua prima doppietta con la maglia dell'Italia al minuto 64, trasformando in rete con il suo piede debole.Tra i protagonisti però ci sono stati anche altri calciatori della squadra di Spalletti. Ecco di seguitoLa sua è stata una partita quasi del tutto inoperosa, dato che non è praticamente mai stato chiamato in causa.Meno efficace rispetto al suo compagno di reparto, ma comunque bravo a contenere le iniziative dei giocatori del Malta.Regge molto bene agli attacchi del Malta e sfiora il gol nel finale di primo tempo.Bene in fase difensiva, si integra alla grande con il suo compagno di reparto e riesce a respingere le avanzate offensive.Incontenibile sulla sua corsia, dove alza un muro attraverso il quale è difficile passare. Solita perfezione nell'uno contro uno e nel crossare a centro area.Un pò sottotono rispetto alla sua forma originale, ma il suo lo fa comunque bene.Meglio rispetto alle ultime uscite con la Juve, dove osa qualche giocata in più con lanci lunghi e palle in profondità. Bene anche in fase di interdizione.Continua a confermare il suo stato di grazia dando il via alla goleada degli Azzurri con una magia da fuori area. Gioca ottimi palloni sia in profondità che di appoggio per i compagni. Faro.E' senza ombra di dubbio il migliore in campo, non solo per la splendida doppietta reaizzata, ma anche per il modo in cui ha trascinato i suoi compagni per tutto il corso della sua durata in campo.Buona prestazione da parte dell'attaccante del Napoli, contribuendo anche all'assist in occasione della terza rete di Berardi.Gioca bene per la squadra lavorando buoni palloni, ma non è efficace allo stesso modo all'interno dell'area di rigore e lo si è visto anche nel pallone lisciato finito poi sui piedi di Berardi in occasione del 3-0Continua ottimamente il lavoro del nuovo tecnico dell'Italia, che ora sembra essere lanciato verso la qualificazione ai prossimi Europei.Da un ulteriore vivacità alla manovra offensiva dei suoi, nonostante il suo tempo in campo sia stato molto limitato.Entra bene in campo e si inserisce alla perfezione negli schemi di Spalletti. Ha tempo per mettere anche la sua firma nel tabellino dei marcatori, con un sinistro ad incrociare sul primo palo.S.VS.V