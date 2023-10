Una buona prova ieri sera per Moisenel match trae Malta, in cui è stato schierato da titolare. L'attaccante dellanon ha per nulla sfigurato, anzi si è guadagnato la sufficienza piena da parte dei giornali in edicola oggi (6.5 per lui da tutti e tre i principali quotidiani sportivi)."Lotta, apre Malta, crea il primo gol andando a pressare, se la cava da 9 dopo aver fatto il Mandzukic in fascia. Non precisissimo ma fa tutto".- "Parte molto largo a destra, punta l'avversario ma sbaglia spesso l'ultima giocata. Se solo riuscisse a irregimentare meglio la sua evidente potenza atletica, invece di frustrarla con tutte queste imprecisioni. Comunque evidenzia grande intensità e applicazione".- "Perde un pallone che poteva costare caro ad altre latitudini, per fortuna davanti c'è Malta. Lo fermano in due in area più con le cattive che con le buone. Ci mette sempre la tigna. Apprezzatissimo. Finisce da centravanti puro, cicca un pallone che sembrava gol e che, per l'impegno e la dedizione, avrebbe meritato. Il San Nicola apprezza".