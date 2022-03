Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha firmato ufficialmente per poter permettere alla Nazionale Italiana di scendere in campo allo stadio Renzo Barbera di Palermo con la capienza al 100% dello stadio. Dopo oltre due anni si potrà tornare nuovamente a parlare di sold-out, tutto esaurito. Quale occasione se non la sfida da dentro o fuori per i prossimi Mondiali per dare il via a questo nuovo periodo di libertà.