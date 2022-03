Scende in campo la Nazionale per i Playoff Mondiali. L'avversaria è la Macedonia del Nord e la sfida si disputa allo stadio Renzo Barbera di Palermo. I precedenti tra le due formazioni sono due e vedono una vittoria degli azzurri ed un pareggio. Roberto Mancini per questa sfida è stato costretto a rinunciare a Leonardo Bonucci, solo panchina per Giorgio Chiellini.: Donnarumma, Florenzi, Bastoni, Mancini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.A disposizione: Sirigu, Cragno, De Sciglio, Chiellini, Tonali, Cristante, Pellegrini, Joao Pedro, Pessina, Acerbi, Politano, Radpardori.: Mancini: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi, Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski.: Milevski.A disposizione: Naumovski, Siskovski, Todoroski, Ashkovski, Ristevski, David Babunski, Seravimov, Ethemi, Babunski, Spirovski, Atanasov, Miovski.Arbitro: Clément Turpin FRA